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Новак: РФ выполнила сделку ОПЕК+ в декабре на 101%, за 2017 г чуть более чем на 100%


Компании / Нефть

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Россия в декабре выполнила свои обязательства по соглашению ОПЕК+ на 101%, в целом по 2017 году - чуть более чем на 100%, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В декабре 101%, в целом по 2017 году чуть больше 100%",- ответил он на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. 

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Сокращение добычи нефти

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