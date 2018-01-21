Новак: Рынок нефти должен сбалансироваться в 2018 году

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Баланс спроса и предложения на рынке нефти должен восстановиться в текущем году, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что в целом в этом году рынок должен сбалансироваться. Когда это произойдет - покажет время. Сейчас идет хорошая балансировка, снижение остатков (нефти - ред.) в целом по миру", - ответил он на соответствующий вопрос.

При этом он отметил риск того, что при высоких ценах на нефть добыча в мире будут увеличиваться. "Но опять же нужно смотреть исходя из общей совокупности факторов, в том числе рост затрат в этом секторе, рост спроса (на нефть - ред.) в США и в целом по миру", - сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

В воскресенье в Омане проходит заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.