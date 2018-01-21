Избыток запасов нефти в мире будет сохраняться в I половине 2018 г

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Избыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире будет сохраняться в первой половине текущего года, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Я не думаю, что мы достигнем нашей цели (снижения коммерческих запасов до среднего значения за последние 5 лет - ред.) в ближайшее время, точно не в первом полугодии", - сказал журналистам аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

Основной целью сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего значения за последние 5 лет.

В воскресенье в Омане проходит заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.