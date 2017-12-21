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Новак обсудил с министром нефти Кувейта поставки СПГ, мирный атом и сделку ОПЕК+


Компании / Нефть

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в воскресенье провел встречу с министром нефти Кувейта Бахитом ар-Рашиди, в ходе которой стороны, в частности, обсудили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в арабское государство, а также вопросы взаимодействия в сфере мирного атома и соглашения ОПЕК+.

"Сегодня встречались с министром Кувейта. Обсуждали двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках соглашения (ОПЕК+)", - сказал Новак журналистам.

Он добавил, что стороны обсудили вопросы мирного атома, нефтегазовой отрасли, а также интерес к поставкам СПГ. "Наши коллеги подтвердили, что они заинтересованы в долгосрочных поставках (СПГ)", - сказал он.

Министр напомнил, что "Газпром" GAZP в прошлом году поставил в Кувейт пять партий СПГ из своего портфеля. "В принципе, кувейтские партнеры готовы расширять потребление газа для выработки электростанций, поэтому сейчас с ними обсуждаем возможное увеличение объемов поставки", - отметил Новак.

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Сокращение добычи нефти

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