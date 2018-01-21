Излишки запасов на рынке нефти в 2017 г удалось сократить более чем вдвое

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Излишки запасов нефти на рынке, по итогам 2017 года, сократились более чем в два раза, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

"Прошлый 2017 год позволил нам совместно достичь внушительных результатов: рынок встал на путь балансировки, и нам совместно удалось более чем вдвоем сократить переизбыток запасов", - сказал он на заседании Мониторингового комитета ОПЕК+.

Позднее в ходе выступлений министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что избыток запасов над средними пятилетними уровнями составляет более 118 миллионов баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Заседание министерского комитета по мониторингу проходит в Омане 21-22 января.