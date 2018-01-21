Новак: РФ и Саудовская Аравия в феврале обсудят совместные проекты в энергетике

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия проведут встречу в феврале для обсуждения совместных проектов в энергетике, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы обсудили также двусторонние наши отношения в энергетике. Как вы знаете, у нас была подписана дорожная карта, между Россией и Саудовской Аравией, о реализации порядка 30 проектов, и мы, что называется, сверили часы и договорились, что в феврале мы проведем отдельную встречу, для того чтобы по каждому проекту посмотреть исполнение, статус и так далее", - сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".