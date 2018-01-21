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Оманский министр: Цена на нефть сохранится в районе $65-70 за баррель в 2018 г


Компании / Нефть

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сохранятся в районе 65-70 долларов США в течение 2018 года, считает министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи.

"В текущем 2018 году цены сохранятся на уровне 65-70 долларов… Это мои личные прогнозы", - сказал министр журналистам в воскресенье на полях заседание министерского мониторингового комитета (ОПЕК+) в Маскате.

В то же время он отметил, что есть ряд факторов, которые в ближайшее время могут оказать определённое влияние на состояние цен на черное золото на мировых рынках.

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