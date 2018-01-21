Новак: Цена на нефть не единственный фактор для решения о выходе из сделки ОПЕК+

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Цена на нефть не единственный фактор для решения стран-участниц ОПЕК+ о возможном выходе из соглашения о сокращении добычи нефти, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Ценовой фактор - это не единственный фактор, когда нужно начинать выход сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Мы не хотим, чтобы какие-то отдельные показатели были в качестве индикаторов. Должно произойти полное восстановление рынка", - ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, уровень исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже более пяти месяцев подряд превышает 100%, однако это не повод расслабляться.

"Ответственный подход стран-участниц венских договоренностей, многие из которых… демонстрируют высокие показатели и выходят далеко за рамки взятых на себя обязательств, позволяет удерживать исполнение на рекордно высоком уровне. Соответствующие показатели превышают уровень 100% уже пять месяцев подряд... Несмотря на то, что прогресс очевиден, нам нельзя расслабляться. Мы решительно настроены довести балансировку до конца", - сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.