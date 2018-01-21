Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в апреле в Саудовской Аравии

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Следующее заседание мониторингового комитета сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи пройдет в апреле в Саудовской Аравии, говорится в релизе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

"Следующая встреча министерского мониторингового комитета (JMMC) запланирована на апрель 2018 года в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

В министерский мониторинговый комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Комитет собирается на регулярные встречи, чтобы обсудить ход исполнения и будущее сделки ОПЕК+. В воскресенье встреча прошла в столице Омана Маскате.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.