ОПЕК+ в декабре исполнила венскую сделку на рекордные 129%

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам декабря выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи на рекордные 129%, в среднем за весь 2017 год – на 107%, говорится в релизе министерского комитета по мониторингу выполнения венской сделки.

"В декабре 2017 года ОПЕК и другие страны не ОПЕК, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, достигли превосходного уровня соблюдения своих обязательств - 129%, самый высокий уровень с момента начала действия декларации о сотрудничестве (соглашения ОПЕК+ - ред.)", - говорится в релизе по итогам заседания комитета, которое состоялось в воскресенье в Омане.

Эти данные подтвердил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции по итогам заседания комитета.

"В среднем приверженность соглашению за весь первый год его действия составила 107%", - также отмечается в релизе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.