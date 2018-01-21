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ОПЕК+ после сделки может продолжить сотрудничать в консультационном формате - Новак


Компании / Нефть

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по истечении соглашения о сокращении добычи нефти могут продолжить сотрудничать в консультационном формате, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует до конца 2018 года. В его рамках ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.

"Что касается усилий по координации совместных действий на нефтяном рынке, последний год показал, что этот опыт успешный, он позитивный. Я думаю, что при необходимости он может быть и в будущем использован. Все будет зависеть от целесообразности и необходимости", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Любые совместные действия когда-то достигают своих результатов. Тем не менее, мы договаривались, обсуждали сегодня и ранее, что этот формат взаимодействия стран ОПЕК и не ОПЕК - он может и после окончания действия соглашения остаться в качестве консультационного формата", - отметил министр.

По словам Новака, страны ОПЕК+ могут договориться о периодичности консультаций по ситуации на рынке нефти. При этом число участников таких встреч может быть расширено с текущих 24 стран, участвующих в сделке ОПЕК+.

В воскресенье в Омане прошло заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

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Сокращение добычи нефти

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