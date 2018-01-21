Аль-Фалих ожидает восстановления баланса на рынке нефти в конце 2018 - начале 2019 г

МАСКАТ (Оман), 21 янв /ПРАЙМ/. Баланс спроса и предложения на рынке нефти, как ожидается, восстановится в конце 2018 или начале 2019 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Восстановление баланса произойдет в конце 2018 года или в (начале - ред.) 2019 года", - сказал аль-Фалих на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее в воскресенье заявил, что баланс спроса и предложения на рынке нефти должен восстановиться в текущем году.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.