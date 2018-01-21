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Цены на нефть в 2018 г останутся в диапазоне $65-75 за баррель - министр нефти Омана


Компании / Нефть

 

МАСКАТ (Оман), 21 янв /ПРАЙМ/. Цены на нефть в 2018 году останутся в диапазоне 65-75 долларов за баррель, считает министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи.

Цена на нефть марки Brent 11 января впервые за три года пробила психологический барьер в 70 долларов за баррель, однако не удержалась на этом рубеже и уже на этой неделе откатилась в район 68,5 долларов.

"В текущем 2018 году цены (на нефть - ред.) останутся на уровне 65-75 долларов за баррель... Это мои личные ожидания", - сказал журналистам ар-Румхи.

 

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