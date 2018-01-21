Ирак и Казахстан пообещали в 2018 г лучше выполнять соглашение ОПЕК+

МАСКАТ (Оман), 21 янв /ПРАЙМ/. Ирак и Казахстан пообещали в 2018 году улучшить показатели выполнения своих обязательств в рамках соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Во время заседания мы провели телефонную конференцию как с Ираком, так и с Казахстаном, получив от них очень обнадеживающие заверения, что они улучшат свои показатели в 2018 году", - сказал аль-Фалих на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2017 году неоднократно называло Ирак и Казахстан в числе аутсайдеров по выполнению сделки ОПЕК+. Более того, эти страны даже становились участниками внеплановых заседаний стран ОПЕК+, направленных на повышение дисциплины соблюдения условий венского соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.