Новак: Минэнерго сохраняет прогноз-2018 по добыче нефти в РФ на уровне 2017 г

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 году на уровне 2017 года - 546-547 миллионов тонн, сообщил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Если исходить из того, что соглашение (ОПЕК+) будет действовать весь 2018 год, то уровень добычи у нас будет примерно на уровне 2017 года, то есть 546-547 миллионов тонн", - ответил Новак на вопрос, сохраняет ли министерство планы по добыче нефти в России в 2018 году.

По словам министра, экспорт нефти из РФ в текущем году также сохранится примерно на уровне прошлого года. "Там, конечно, отклонения будут не очень большие, как это было в 2017 году - несколько выше был экспорт нефти, но зато за счет меньшего экспорта нефтепродуктов общий баланс сохранился. Поэтому мы исходим из того, что в 2018 году будет примерно такой же уровень", - сказал он в ответ на вопрос, сохраняет ли Минэнерго РФ планы по экспорту нефти в 2018 году.

Он также заявил, что Россия, в отличие от других участников сделки ОПЕК+, при выходе из нее сможет при необходимости постепенно нарастить добычу нефти.

"Если у нас будет ситуация, когда нам нужно будет постепенно выходить из соглашения, с точки зрения, когда рынок уже будет сбалансированный, и нужно будет не резко наращивать добычу, а исходя из какого-то определенного графика… Не все страны это могут, а вот Россия может", - сказал министр.

Кроме того, говорить об уменьшении квоты России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ преждевременно. "Преждевременно говорить (об уменьшении квоты по сокращению добычи нефти России - ред.) Сейчас мы исходим из тех квот, которые были определены нами же в декабре 2016 года, и никаких пересмотров, об этом речи сейчас нет", - сказал Новак.

По данным Минэнерго РФ, добыча нефти в РФ в 2017 году составила 546,7 миллиона тонн, экспорт - 256,7 миллиона тонн.