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НПЗ "Нового потока" останавливали прием нефти в 2018 г как минимум на 10 дней


Компании / Нефть
  • # НПЗ

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Три нефтеперерабатывающих завода группы "Новый поток" - Афипский, Антипинский и Марийский - с начала 2018 года в общей сложности останавливали прием нефти из системы "Транснефти" как минимум на 10 суток, подсчитали в РИА Новости на основании сообщений трубопроводной монополии.

Согласно информации "Транснефти", впервые в 2018 году поставки нефти на Антипинский НПЗ были остановлены 12 января. 16 января была остановлена подача нефти на Марийский НПЗ, и она возобновилась лишь 21 января. Поставок нефти на Афипский НПЗ не было еще двое суток – 20 и 21 января. В очередной раз поставки нефти на Марийский НПЗ были остановлены в четверг, 1 февраля.

По сообщениям "Транснефти", во всех случаях остановки отгрузок нефти происходили из-за отсутствия маршрутных поручений - документов, которые оформляются для транспортировки партии нефти по системе магистральных трубопроводов в соответствии с заказом грузоотправителя. Таким образом, поставщики "Нового потока" несколько дней не поручали "Транснефти" прокачку нефти на свои заводы.

В пресс-службе "Нового потока" РИА Новости пояснили, что приостановка поставок нефти на НПЗ связана с плановом ремонтом нефтепровода. Между тем советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что "Новый поток" не уведомлял трубопроводную монополию о каких-либо ремонтах, и подводящие к НПЗ "Нового потока" трубопроводы работают штатно.

"Возможно, у них ведутся работы внутри НПЗ, однако в любом случае причина приостановки прокачки - отсутствие маршрутных поручений. При этом по состоянию на утро 3 февраля поставки нефти на Марийский НПЗ все еще не ведутся из-за отсутствия маршрутных поручений", - заключил он.

Мощность самого большого НПЗ группы "Новый поток" и одного из крупнейших в России, - Антипинского - составляет 9 миллионов тонн нефти в год. Завод подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,2 миллиона тонн в год с возможностью увеличения до 9 миллионов) и нефтепродуктопроводу (мощностью 1,8 миллиона тонн в год с планом увеличения до 3 миллионов). Фактическая мощность Марийского НПЗ превышает 1,6 миллиона тонн. Афипский НПЗ, в управление которым в октябре вступила группа, имеет мощность переработки нефти 6 миллионов тонн в год.

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