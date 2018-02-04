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Министр нефти Ирана заверил, что страна не торгует нефтью в обмен на оружие


Компании / Нефть

ТЕГЕРАН, 4 фев - ПРАЙМ. Иран не торгует нефтью в обмен на оружие, все разговоры об этом нелогичны и не соответствуют действительности, сообщило местное агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Зангане.

"Торговля иранской нефтью в обмен на оружие - это нелогичные и лживые заявления, мы никогда таким не занимались", - заявил Зангане в воскресенье журналистам.

Министр отметил, что страна выполняет контракт с Россией по поставке трех миллионов баррелей нефти ежемесячно. Зангане заявил, что расчеты с РФ происходят в евро.

О начале поставок иранской нефти сообщил в ноябре прошлого года министр энергетики РФ Александр Новак, отметив, что они происходят в рамках сделки "нефть в обмен на товары", и Россия выступает в качестве оператора, перенаправляя иранскую нефть в другие страны. По его словам, половина средств от реализации используется для закупки российских товаров и услуг для Ирана.

Россия и Иран начали обсуждать так называемую программу "нефть в обмен на товары" несколько лет назад, в августе 2014 года был подписан соответствующий меморандум. Однако старт совместной программы неоднократно переносился, во многом из-за сложностей с денежными расчетами. Уполномоченной российским правительством организацией в этой сделке является подведомственный Минэнерго "Промсырьеимпорт".

По условиям программы, Тегеран должен направлять половину получаемых средств на закупки российских товаров и услуг. Начиная с 2018 года Москва планирует приобретать ежегодно по 5 миллионов тонн иранской нефти (около 100 тысяч баррелей в сутки), поставляя ее в другие страны. Торгпред РФ в Иране Андрей Луганский сообщал, что всего по этой программе Россия может поставить товаров на 45 миллиардов долларов. В качестве возможной "оплаты" назывались товары для железной дороги, грузовики и автобусы, самолеты и оборудование для аэродромов, трубы, услуги по строительству на территории Ирана.

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