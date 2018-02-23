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Потребители нефти в Европе не пострадают из-за разгерметизации трубопровода в Белоруссии


Компании / Нефть

 

МИНСК, 23 фев - ПРАЙМ. Инцидент с утечкой нефти на магистральном нефтепроводе "Мозырь-Брест" в Ивановском районе (Брестская область) Белоруссии не скажется на плане выполнения прокачки нефти для зарубежных потребителей, сообщили РИА Новости в пятницу в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Ранее в пятницу пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила об утечке нефти из магистрального нефтепровода "Мозырь-Брест", в результате чего произошел разлив нефти на площади 30?120 м. Поврежденный участок был отключен, перекачка перенаправлена по другим ниткам трубопровода. Причины произошедшего выясняются.

"На потребителях это не скажется. Объемы перекачки сегодняшние и месяца будут выполнены", - сказал представитель предприятия. Он пояснил, что речь идет о потребителях в Польше и Германии.

Собеседник подчеркнул, что из-за произошедшей "небольшой утечки" поврежденный участок трубопровода был оперативно отсечен, а нефть перенаправлена на другие нити трубопровода (всего их три).

По его словам, сейчас перекачка осуществляется в штатном режиме.

Инцидент не затронул работу белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который получал нефть в штатном режиме.

 

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