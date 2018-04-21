Глава Крыма предложил Сирии использовать буровые платформы "Черноморнефтегаза"

ЯЛТА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил делегации Сирии использовать две буровые платформы "Черноморнефтегаза" для работы на шельфе.

Конференция "Экономическое развитие Сирии" проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума в субботу в Ливадийском дворце в Ялте. В ней принимают участие представители властей, предприниматели Крыма и члены сирийской делегации. Возглавляет делегацию САР в Крыму министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль.

"Я хочу добавить, что "Черноморнефтегаз" имеет две уникальные буровые платформы, которые были произведены в Сингапуре в 2011-2012 годах, которые могут осуществлять добычу полезных ископаемых, бурение на шельфе Средиземного моря, любых внутренних морей, океанов. Самые современные буровые платформы", — сказал Аксенов после озвученного предложения правительства Крыма о сотрудничестве с Сирией в энергетической сфере.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.