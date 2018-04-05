Ирак продлил иностранным компаниям срок подачи заявок на строительство НПЗ под Мосулом

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ирак продлил срок подачи заявок для иностранных компаний и инвесторов, желающих принять участие в строительстве и эксплуатации нового нефтеперерабатывающего завода под Мосулом, передает агентство Рейтер.

Перечень необходимых для участия документов будет доступен до 1 мая. Крайний срок подачи документов - 14 июня. Ранее заявки принимались до 15 мая.

Заявки на участие могут предусматривать два варианта инвестиционного соглашения: по схеме "строительство – владение – эксплуатация" (BOO) или по схеме "строительство – эксплуатация – передача" (BOOT).

Ожидается, что мощность предприятия в провинции Найнава составит 100 тысяч баррелей в день.

Иракские военные в середине октября после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Кроме того, Ирак вернул под контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.

В 2017 году "Роснефть" ROSN договорилась с властями Иракского Курдистана о сотрудничестве в разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук, однако внутренние политические проблемы между курдами и центральным правительством в Багдаде создали ряд спорных вопросов, усложняющих реализацию этих договоренностей.