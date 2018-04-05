FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ирак продлил иностранным компаниям срок подачи заявок на строительство НПЗ под Мосулом


Компании / Нефть

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ирак продлил срок подачи заявок для иностранных компаний и инвесторов, желающих принять участие в строительстве и эксплуатации нового нефтеперерабатывающего завода под Мосулом, передает агентство Рейтер.

Перечень необходимых для участия документов будет доступен до 1 мая. Крайний срок подачи документов - 14 июня. Ранее заявки принимались до 15 мая.

Заявки на участие могут предусматривать два варианта инвестиционного соглашения: по схеме "строительство – владение – эксплуатация" (BOO) или по схеме "строительство – эксплуатация – передача" (BOOT).

Ожидается, что мощность предприятия в провинции Найнава составит 100 тысяч баррелей в день.

Иракские военные в середине октября после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Кроме того, Ирак вернул под контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.

В 2017 году "Роснефть" ROSN договорилась с властями Иракского Курдистана о сотрудничестве в разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук, однако внутренние политические проблемы между курдами и центральным правительством в Багдаде создали ряд спорных вопросов, усложняющих реализацию этих договоренностей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ