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Ливия добывает до 1,1 млн баррелей нефти в сутки


Нефть

БЕНГАЗИ, 1 мая - ПРАЙМ. Ливия добывает до 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, и добыча может вырасти в случае улучшения ситуации в сфере безопасности в стране, сообщил РИА Новости местный осведомленный источник.

"Производство сырой нефти сейчас колеблется между миллионом и 1,1 миллиона баррелей в сутки. Добыча может немного увеличиваться и снижаться в зависимости от ситуации с безопасностью, нарушений и решения технических проблем", - рассказал источник.

По его словам, если ситуация с безопасностью в стране улучшится и технические проблемы разрешатся с предоставлением финансов компаниям, то произойдет "нормализация и увеличение добычи".

Он добавил, что месторождения в районе города Зелла к югу-востоку от Сирта простаивают с 2013 года. "Эти месторождения уже подверглись серии террористических атак и вандализму", - отметил источник. При этом месторождения в районе Марада восточнее Зеллы удалось полностью вернуть под контроль военных в октябре 2016 года, и они сейчас работают в нормальном режиме.

Согласно последнему докладу ОПЕК, добыча нефти в Ливии составляла 968 баррелей, снизившись в марте на 37,2 тысячи баррелей в сутки с уровня февраля.

Ливия и Нигерия ранее не несли обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок. Однако по итогам встречи всех 24 стран-участниц венского соглашения, прошедшей в конце ноября прошлого года, было принято решение, что Ливия и Нигерия с 2018 года ограничат производство на уровне 2017 года — около 1 миллиона баррелей для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

В то же время в середине декабря появилась информация, что Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличить квоту страны по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки.

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Сокращение добычи нефти

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