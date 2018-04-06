Верховный суд Ирака отложил до июня рассмотрение вопроса экспорта нефти из Курдистана

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Верховный суд Ирака перенес рассмотрение вопроса законности экспорта нефти из автономного региона Курдистан на 3 июня, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя суда Ияса ас-Самука.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби ранее обратился в суд с просьбой наложить запрет на начавшийся в 2014 году экспорт нефти из Курдистана региональным правительством через трубопровод, проходящий по территории Турции.

По словам ас-Самука, об отсрочке заседания попросила курдская сторона, и ее просьба была принята с согласия остальных.

Верховный суд Ирака в апреле сообщил, что 6 мая пройдут слушания, на которых выступит премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, министры нефти и финансов страны, а также премьер-министр регионального правительства иракского Курдистана Нечирван Барзани.

Региональное правительство Курдистана утверждает, что экспорт нефти из региона не противоречит Конституции Ирака. Добычей "черного золота" в автономном регионе занимаются такие крупные энергетические компании, как ExxonMobil, "Роснефть" ROSN, DNO, Dana Gas и Genel.

Отношения между Багдадом и Иракским Курдистаном обострились после несогласованного с центральными властями референдума о независимости автономии 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.