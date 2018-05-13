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Бензин в Греции подорожал на 10 евроцентов


Нефть

АФИНЫ, 13 мая - ПРАЙМ. Бензин и дизельное топливо за месяц подорожали в Греции примерно на 10 евроцентов, обозреватели связывают это с намерением США ввести санкции против Ирана.

Сотрудники АЗС говорят, что цены растут ежедневно.

Цена литра 95-го бензина достигла 1,6 евро, на островах бензин стоит около 2 евро. Литр дизтоплива обойдется в 1,38 евро. В столичном регионе Аттика цены на нефтепродукты на 0,2 евро выше, чем в среднем по Греции.

"Последний месяц цены у нас растут ежедневно. За месяц бензин подорожал на 10 евроцентов", - сказал РИА Новости сотрудник одной из АЗС. "Один человек говорит, а весь мир страдает", - добавил он.

На цене нефтепродуктов сказываются и высокие налоги и пошлины - более 60% в стоимости, сотрудники автозаправочных станций требуют от правительства понизить налоги.

"Цены на нефтепродукты выросли сразу после заявлений (президента США Дональда) Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном - примерно на 6-7 евроцентов. До этого рост был незначительным в ожидании его решения", - сказал РИА Новости политический обозреватель одного из телеканалов.

По его словам, санкции неминуемо приведут к росту цен на нефть. При этом Греция значительную часть нефти закупает в Иране на льготных условиях оплаты, и санкции скажутся на ситуации в энергетическом секторе, сказал собеседник агентства.

Нефтепродукты являются главной статьей экспорта Греции, на них приходится почти треть доходов от экспорта. В 2017 году Греция поставила за рубеж топлива, смазочных материалов и полезных ископаемых почти на 9 миллиардов евро при общем объеме экспорта в 28,5 миллиарда евро.

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