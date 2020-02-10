МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем опускаются, рынки опасаются, что вспышка коронавируса в Китае негативно скажется на спросе на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.11 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,75% — до 54,06 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI сокращалась на 0,74% — до 49,95 доллара за баррель.

С начала года нефть потеряла примерно 18% стоимости на фоне ситуации вокруг коронавируса из Китая, который представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, торговли и перевозок. Трейдеры опасаются, что вспышка заболевания может сдержать рост экономики КНР, которая является крупнейшим импортером нефти в мире.

Рынки продолжают следить за новостями ОПЕК+ по сделке, также ожидая комментариев от стран-производителей нефти по поводу возможного влияния коронавируса на нефтяной спрос. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба, что страны ОПЕК+ могут продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца текущего года в ответ на ослабление спроса из-за коронавируса.

В пятницу министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияет на мировой баланс спроса и предложения, снижение потребления нефти в мире в 2020 году может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки. Министерство энергетики США заявило, что пока не видит значительного эффекта коронавируса для рынка энергоресурсов. Минэнерго Азербайджана при этом сообщало, что не ожидает экстренной встречи ОПЕК+ из-за коронавируса.