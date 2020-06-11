МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что гордится участием Азербайджана в соглашении о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и для него было бы огромной честью приветствовать страну в качестве "члена семьи" ОПЕК.

"ОПЕК очень гордится участием Азербайджана в Декларации о сотрудничестве (соглашении ОПЕК+ — ред.) и невероятно благодарен за поддержку, оказываемую страной… Поскольку организация (ОПЕК — ред.) отмечает свое 60-летие в этом году, было бы огромным удовольствием и честью приветствовать Азербайджан в качестве члена семьи ОПЕК", — сказал Баркиндо в ходе вебинара, посвященного вопросам энергетики в мире после эпидемии нового коронавируса

ОПЕК — международная межправительственная организация, в которую в настоящий момент входят 13 стран-производителей нефти. Она была создана в 1960 году для координации входящими в нее государствами своей политики при добыче нефти.

В сентябре ОПЕК празднует свое 60-летие, а с 2017 года организация вместе с рядом не входящих в нее государств, включая Азербайджан, работает в рамках соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.