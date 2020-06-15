МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ирак договорился с иностранными компаниями, включая российский "Лукойл", о дополнительном снижении добычи нефти в июне, поскольку страна пытается улучшить свое исполнение сделки ОПЕК+, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько неназванных источников, работающих на затронутых нефтяных проектах.

По информации собеседников агентства, "Лукойл" дополнительно снизит добычу нефти на проекте "Западная Курна-2" на 50 тысяч баррелей в сутки, начиная с 13 июня, до 275 тысяч баррелей в сутки. При этом в мае российская компания уже снизила производство по просьбе иракского Миннефти на 70 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, иракская Basra Oil Company попросила британскую BP сократить добычу нефти на проекте Румайла (Rumaila) на 140 тысяч баррелей в сутки с примерно 1,4-1,45 миллиона баррелей в сутки.

А американская ExxonMobil согласилась снизить производство на проекте "Западная Курна-1" на дополнительные 70 тысяч баррелей в сутки, до примерно 350 тысяч баррелей в сутки в июне. В мае компания уже сократила добычу нефти на проекте на 50 тысяч баррелей в сутки, до 420 тысяч.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, 6 июня соглашение было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

Как сообщил ранее в июне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, Ирак заявил альянсу, что в мае выполнил сделку ОПЕК+ только на 70%.