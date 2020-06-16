ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Порядка восьми кубометров нефтепродуктов разлилось в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба главка МЧС по региону, опасности для окружающей среды разлив не несет.

"По нашим данным, при подготовке к плановым работам из трубопровода диаметром 1200 миллиметров произошел выход 8 кубометров нефтепродуктов. Разлив произошел в границах охраняемой зоны магистрального трубопровода, опасности окружающей среде и населению нет", — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В свою очередь в региональной прокуратуре уточнили, что разлив произошел на 838-м километре нефтепровода АО "Транснефть-Сибирь" (Урайское управление магистральных нефтепроводов), на расстоянии в 800 метров от нефтеперекачивающей станции — НПС "Сосьва" в селе Кошай Сосьвинского городского округа.

На место разлива выехал Серовский городской прокурор Алексей Рубан.

Прокуратурой по результатам надзорных мероприятий будут установлены причины, а также характер экологического происшествия. Помимо этого оценят размер ущерба, причиненный окружающей среде.