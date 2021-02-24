МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ОПЕК из-за пандемии COVID-19 перенесла свой 8-й международный семинар, который должен был пройти в июне 2021 года, на лето 2022 года, сообщается в пресс-релизе организации. СМИ узнали о разногласиях России и Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+

"Семинар, первоначально запланированный на 16-17 июня 2021 года, теперь будет проходить 29-30 июня 2022 года", — говорится в сообщении. Мероприятие пройдет в Вене.

Отмечается, что перенос связан с тем, что ограничения на поездки, введенные из-за коронавируса во многих странах, продолжают действовать, а меры изоляции усложняют планирование крупных международных мероприятий.

Участниками семинара обычно являются министры стран-членов ОПЕК, стран, участвующих в декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+), а также других нефтедобывающих и нефтедобывающих стран. Кроме того, на семинаре присутствуют руководители международных организаций, национальных и международных нефтяных компаний, а также ученые, аналитики и другие эксперты отрасли.

"Хотя это было нелегкое решение, нашим главным приоритетом является безопасность и здоровье всех участников. Мы с нетерпением ждем возможности провести еще более успешный семинар в 2022 году, опираясь на наши нынешние достижения", — прокомментировал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, чьи слова приводятся в релизе.