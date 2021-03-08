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Цена нефти Brent поднялась выше $71 за баррель
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Ранее в понедельник цена нефти Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель —... ПРАЙМ, 08.03.2021
нефть, биржи, торги, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Ранее в понедельник цена нефти Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель — впервые с 8 января 2020 года.
По состоянию на 04.59 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,32% — до 71,15 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 2,57%, до 67,81 доллара за баррель.