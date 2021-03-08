МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в понедельник цена нефти Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель — впервые с 8 января 2020 года.

По состоянию на 04.59 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,32% — до 71,15 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 2,57%, до 67,81 доллара за баррель.