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2021
https://1prime.ru/oil/20210330/833354642.html
В ОПЕК заявили о неопределенности на нефтяном рынке
Нефть
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ОПЕК+ нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к изменяющимся условиям на рынке нефти, неопределенность на нем все еще остается, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... ПРАЙМ, 30.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к изменяющимся условиям на рынке нефти, неопределенность на нем все еще остается, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса во вторник.
"Говоря о рынке нефти, генеральный секретарь (ОПЕК — ред.) подчеркнул необходимость сохранять очень осторожный подход и внимательность к изменяющимся рыночным условиям", — приводит пресс-служба ОПЕК слова Баркиндо в релизе.
Глава организации отметил, что несмотря на позитивное развитие событий, которым запомнился прошлый месяц, "он также стал свидетельством того, что неопределенность и нестабильность, вызванные пандемией COVID-19, сохраняются".
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