МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к изменяющимся условиям на рынке нефти, неопределенность на нем все еще остается, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса во вторник. Нет веры в дальнейший рост цен на нефть

"Говоря о рынке нефти, генеральный секретарь (ОПЕК — ред.) подчеркнул необходимость сохранять очень осторожный подход и внимательность к изменяющимся рыночным условиям", — приводит пресс-служба ОПЕК слова Баркиндо в релизе.

Глава организации отметил, что несмотря на позитивное развитие событий, которым запомнился прошлый месяц, "он также стал свидетельством того, что неопределенность и нестабильность, вызванные пандемией COVID-19, сохраняются".

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