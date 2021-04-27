2021-04-27T17:41:49+03:00
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2021-04-27T17:41:49+03:00
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Следующее заседание комитета ОПЕК+ планируется 1 июня
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Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. "На 1 июня... ПРАЙМ, 27.04.2021
заседание, опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"На 1 июня запланированы обе встречи", — сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ провел заседание в формате видео-конференции, в результате которой рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.