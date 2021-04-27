МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"На 1 июня запланированы обе встречи", — сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ провел заседание в формате видео-конференции, в результате которой рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.