МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель — впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций уверенно растет на дорожающей нефти

По состоянию на 15.13 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивается на 1,74%, до 64,96 доллара за баррель, а минутами ранее показатель превышал отметку в 65 долларов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в то же время растёт на 1,71%, до 67,92 доллара за баррель, июньских — на 1,58%, до 68,33 доллара.