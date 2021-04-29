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2021-04-29T15:36:52+03:00
2021
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Цена на нефть марки WTI поднялась выше $65 за баррель
Нефть
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Цена на нефть марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель — впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.13 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI... ПРАЙМ, 29.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель — впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.13 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивается на 1,74%, до 64,96 доллара за баррель, а минутами ранее показатель превышал отметку в 65 долларов.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в то же время растёт на 1,71%, до 67,92 доллара за баррель, июньских — на 1,58%, до 68,33 доллара.