БЕЙРУТ, 5 мая — ПРАЙМ. Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения неизвестных на месторождение нефти в северной части Ирака, сообщило министерство нефти страны.

"Сегодня утром террористической атаке подверглось месторождение Бай-Хасан в Киркуке. Подорваны две скважины 183 и 177. Среди сотрудников безопасности и охраны объекта есть погибшие и раненые. Пожарные расчеты северной нефтяной компании смогли максимально быстро локализовать пожар на 177 скважине. Тушение пожара на 183 скважине продолжается", — говорится в заявлении ведомства.

Власти Ирака не сообщили количество погибших и пострадавших, а также не указали, кто совершил нападение.

Министерство нефти также заявило, что осуждает террористические атаки на нефтяные объекты, и отметило, что подобные действия не остановят работу нефтяной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что специалисты будут предпринимать максимальные усилия для защиты нефтяных месторождений.