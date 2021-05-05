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Неизвестные напали на нефтяное месторождение в Ираке
Нефть
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Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения неизвестных на месторождение нефти в северной части Ирака, сообщило министерство нефти страны. "Сегодня утром... ПРАЙМ, 05.05.2021
нефть, месторождение, ирак, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕЙРУТ, 5 мая — ПРАЙМ. Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения неизвестных на месторождение нефти в северной части Ирака, сообщило министерство нефти страны.
"Сегодня утром террористической атаке подверглось месторождение Бай-Хасан в Киркуке. Подорваны две скважины 183 и 177. Среди сотрудников безопасности и охраны объекта есть погибшие и раненые. Пожарные расчеты северной нефтяной компании смогли максимально быстро локализовать пожар на 177 скважине. Тушение пожара на 183 скважине продолжается", — говорится в заявлении ведомства.
Власти Ирака не сообщили количество погибших и пострадавших, а также не указали, кто совершил нападение.
Министерство нефти также заявило, что осуждает террористические атаки на нефтяные объекты, и отметило, что подобные действия не остановят работу нефтяной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что специалисты будут предпринимать максимальные усилия для защиты нефтяных месторождений.