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https://1prime.ru/oil/20210511/833638430.html
"Газпром нефть" рекомендовала дивиденды за 2020 год в 15 рублей на акцию
Нефть
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Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на акцию, а годовое собрание акционеров, которое рассмотрит эту рекомендацию,... ПРАЙМ, 11.05.2021
газпром, новости, бизнес, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на акцию, а годовое собрание акционеров, которое рассмотрит эту рекомендацию, состоится 11 июня в заочной форме, сообщает компания.
"Совет директоров…. Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2020 году в денежной форме в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.
Совет директоров также принял решение созвать годовое собрание акционеров "Газпром нефти" и провести его в заочном формате 11 июня. Реестр акционеров под дивиденды предлагается закрыть 25 июня.