МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на акцию, а годовое собрание акционеров, которое рассмотрит эту рекомендацию, состоится 11 июня в заочной форме, сообщает компания.

"Совет директоров…. Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2020 году в денежной форме в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.

Совет директоров также принял решение созвать годовое собрание акционеров "Газпром нефти" и провести его в заочном формате 11 июня. Реестр акционеров под дивиденды предлагается закрыть 25 июня.