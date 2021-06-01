МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

Участники планируют обсудить результаты сделки по ограничению добычи нефти за прошедший период и текущую ситуацию на рынке нефти. Комитет должен выработать общую рекомендацию по судьбе сделки, которую следом будут обсуждать главы всех делегаций ОПЕК+ на своем заседании, запланированном на 15.30 мск.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На апрель текущего года они составляли 6,9 миллиона баррелей в сутки, на май — 6,55 миллиона, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — до 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляли 7,9 миллиона баррелей в сутки, мае — 7,3 миллиона, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.

В понедельник состоялось заседание техкомитета ОПЕК+, на котором ОПЕК представила свой прогноз по рынку нефти. Организация ожидает более сильного дефицита на нефтяном рынке в 2021 году по сравнению с прогнозами апреля, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы альянса. По оценке ОПЕК, спрос на нефть в этом году превысит предложение в среднем на 1,4 миллиона баррелей в сутки.