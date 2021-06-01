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2021
https://1prime.ru/oil/20210601/833814428.html
Новак рассказал, что будут обсуждать страны ОПЕК+
Нефть
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ОПЕК+ во вторник предстоит обсудить решение о параметрах дальнейших корректировок сделки, ситуацию на нефтяном рынке и в мировой экономике, сообщил вице-премьер РФ Александр... ПРАЙМ, 01.06.2021
сделка опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ во вторник предстоит обсудить решение о параметрах дальнейших корректировок сделки, ситуацию на нефтяном рынке и в мировой экономике, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Нам сегодня предстоит вынести на обсуждение решение относительно параметров наших дальнейших корректировок и прослушать актуальные презентации ОПЕК по ситуации на нефтяном рынке и мировой экономике", — сказал Новак, выступая на заседании всех стран альянса ОПЕК+.