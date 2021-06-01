МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" в будущем году ожидает окончательного урегулирования инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" и больше не планирует увеличивать денежный резерв под компенсации клиентам, сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин. Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

"С учетом того, как у нас идут переговоры, мы уже не столь оптимистичны, я думаю, что все это уйдет в 2022 год — окончательное урегулирование со всеми грузоотправителями", — сказал он в ходе телефонной конференции.

Гришанин при этом добавил, что "с большой вероятностью" "Транснефть" больше не будет увеличивать компенсационный денежный резерв, как это делалось в конце 2019 года.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивает "Транснефть".