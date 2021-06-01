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"Транснефть" ожидает урегулирования инцидента с "Дружбой" в 2022 году
Нефть
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"Транснефть" в будущем году ожидает окончательного урегулирования инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" и больше не планирует увеличивать денежный резерв под... ПРАЙМ, 01.06.2021
транснефть, нефтепровод "дружба", новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Транснефть" в будущем году ожидает окончательного урегулирования инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" и больше не планирует увеличивать денежный резерв под компенсации клиентам, сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
"С учетом того, как у нас идут переговоры, мы уже не столь оптимистичны, я думаю, что все это уйдет в 2022 год — окончательное урегулирование со всеми грузоотправителями", — сказал он в ходе телефонной конференции.
Гришанин при этом добавил, что "с большой вероятностью" "Транснефть" больше не будет увеличивать компенсационный денежный резерв, как это делалось в конце 2019 года.
В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивает "Транснефть".