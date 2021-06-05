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2021
https://1prime.ru/oil/20210605/833859896.html
Вице-премьер сообщил, что часть нефтяных контрактов не будет заключаться
Нефть
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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что наша страна рассмотрит вопрос об отказе от расчета в долларах для нефтяных контрактов, сообщил CNBC. Причина этого решения состоит... ПРАЙМ, 05.06.2021
пмэф, сша, нефть, александр новак, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что наша страна рассмотрит вопрос об отказе от расчета в долларах для нефтяных контрактов, сообщил CNBC.
Причина этого решения состоит в том, что Белый дом может ввести новые санкции против России, пишет журналист американского издания Хэдли Гэмбл.
"В идеале мы предпочли бы не уходить от доллара, потому что это международная валюта, используемая во взаимных расчетах. Но, если наши американские партнеры создадут такого рода ситуацию, у нас не будет иного выхода, кроме как постепенно сделать это", — пояснил чиновник в интервью, которое он дал на полях Петербургского международного экономического форума.
"Мы и дальше будем оставаться мировым лидером на рынке горючих ископаемых. Мы также планируем выйти на рынки СПГ и нефтехимических продуктов. Плюс развитие нового энергетического производства, чистой энергии", — подытожил Александр Новак.