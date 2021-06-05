МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что наша страна рассмотрит вопрос об отказе от расчета в долларах для нефтяных контрактов, сообщил CNBC. OMV сообщила, когда достроят вторую ветку Nord Stream 2

Причина этого решения состоит в том, что Белый дом может ввести новые санкции против России, пишет журналист американского издания Хэдли Гэмбл.

"В идеале мы предпочли бы не уходить от доллара, потому что это международная валюта, используемая во взаимных расчетах. Но, если наши американские партнеры создадут такого рода ситуацию, у нас не будет иного выхода, кроме как постепенно сделать это", — пояснил чиновник в интервью, которое он дал на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы и дальше будем оставаться мировым лидером на рынке горючих ископаемых. Мы также планируем выйти на рынки СПГ и нефтехимических продуктов. Плюс развитие нового энергетического производства, чистой энергии", — подытожил Александр Новак.