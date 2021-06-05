МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа аналогично отрасли металлов, определенный дефицит есть уже сейчас, предупредил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Рынок нефти находится в заключительной фазе цикла роста

"Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа", — сказал он в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.

Сечин добавил, что следствием ранее принятых решений стала сегодняшняя ситуация на рынке металлов — крупнейшие производители железной руды недооценили спрос и произошедшее недоинвестирование в отрасли привело к дефициту, который сейчас влияет на весь мир.

Потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе, подчеркнул он. Что касается проса, он восстановится по мере вакцинирования, новые волны пандемии могут замедлить, но не остановят процесс.

"По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс", — сказал он.

Долгосрочная стабильность поставок нефти также находится под риском из-за недоинвестирования. Кроме того, компании попали в зависимость от конъюнкрурных интересов, рассказал Сечин.

"Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под риском из-за недоинвестирования…. Компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов", — сказал он.

Сечин отметил, что это связано как с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны "стейкхолдеров", так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций. По его словам, некоторые компании вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов.

Среди новых рисков для нефтяного рынка глава "Роснефти" назвал субсидии "зеленой" энергетике и усиление малых инвесторов. Baker Hughes заявила о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире

"К сохраняющимся рискам добавились новые: это разрушение традиционных международных экономических связей и закрытие внутренних национальных рынков; судебные вмешательства; регуляторная политика, ориентированная на субсидирование зеленой энергетики, и что очень важно — коренное изменение роли миноритарных институциональных инвесторов, оказывающих влияние на направления развития целых отраслей промышленности", — сказал он на ПМЭФ.

В качестве нового риска, обусловленного влиянием пандемии, Сечин также выделил риск снижения потребления и деловой активности, резко ухудшающий стабильность рынков и создающий проблемы для энергоотрасли.

Он подчеркнул, что нефтегазовым компаниям нужно менять отношения с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к "зеленому ребрендингу".

Укрупнение нефтяных гигантов позволит нарастить инвестиции в энергетическую трансформацию, укрепить их конкурентные позиции и повысить инвестиционную привлекательност, считает Сечин. Нефтегазовая отрасль РФ сейчас трансформируется под влиянием многих факторов, могут появиться новые игроки и вырасти средние компании.

"Российская нефтегазовая отрасль также реформируется под влиянием факторов пандемии, усиления регулирования в добыче, действия соглашения ОПЕК+, сдерживания цен в рознице и увеличения доли выработанных месторождений в традиционных регионах добычи, прежде всего, Западной Сибири", — сказал Сечин.

"В ближайшее время мы наверняка увидим появление новых игроков, рост средних компаний, консолидацию в отрасти в целом", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.