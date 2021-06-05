МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Нужно отказываться не от нефти, а от нефти с экологически грязных проектов, как например сланцевые, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ. Сечин предупредил мир об остром дефиците нефти и газа

В ходе выступления, Сечин призвал вместо отказа от углеводородов и протекционистских мер внедрять в мир систему оценки и сертификации товаров и услуг. "Вместо призывов к полному отказу от углеводородов или введению протекционистских мер целесообразно было бы внедрить прозрачную систему оценки и сертификации товаров и услуг, принятую всем мировым сообществом, а не навязанную отдельными крупными игроками", — сказал Сечин.

Он добавил, что введение такого инструмента позволило бы избежать риска переноса уже существующих и строительства новых вредных производств в развивающихся странах. Также это поможет донести до потребителей информацию об условиях добычи в этих странах редких полезных ископаемых, необходимых для производства аккумуляторов, о нерешенных в большинстве стран мира проблемах с утилизацией бытового мусора, отметил Сечин.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что продажа "грязных" активов нефтяными гигантами не способствует сокращению выбросов, так как они переходят мелким закрытым компаниям. Сечин отметил, что выход крупных компаний из ряда нефтегазовых проектов, которые суммарно продали за последние 3 года активы на сумму свыше 70 миллиардов долларов, не решает главную задачу глобального сокращения выбросов и достижения углеродной нейтральности. Глава "Роснефти" высказался о перспективах "зеленой" энергетики

"Наименее эффективные и экологически "грязные" активы продаются более мелким и чаще всего частным компаниям, которые продолжают их эксплуатировать, зачастую не раскрывая свои выбросы и не принимая обязательств по предотвращению изменения климата", — сказал он.

Кроме того, глава компании сообщил, что "Роснефть" обсуждает с партнерами создание фонда для реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в нефтегазе.