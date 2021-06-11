МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером отошли от максимумов дня, но остаются в "зелёной" зоне, поскольку трейдеры в целом оптимистично настроены по поводу перспектив спроса на сырьё, обращая внимание на данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.02 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,5%, до 72,8 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов цена поднялась выше 73 долларов, впервые более чем за два года. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднимается на 1,24%, до 71,16 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают данные, представленные в отчете МЭА. Так, агентство сохранило прогноз мирового спроса на нефть, ожидая его роста на 5,4 миллиона баррелей в сутки по итогам текущего года. Кроме того, МЭА считает, что спрос превысит "доковидный" уровень к концу 2022 года.

Инвесторы также продолжают следить за ходом ядерных переговоров, что в перспективе может способствовать возвращению на рынок иранской нефти, и обращают внимание на данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Ранее фирма сообщила, что за неделю, завершившуюся 11 июня, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на шесть, до 365 агрегатов.

"Очевидно, рынок полагает, что сторона спроса в этом уравнении может поглотить дополнительные поставки, возвращающиеся на рынок", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитиков Oanda.