МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Рост цен на бензин связан с повышением нефтяных котировок и ослаблением курса рубля, сообщила "Российская газета". Аналитик ожидает роста Ethereum на фоне коррекции биткоина

С конца 2020 года топливо марки АИ-92 выросло в цене на 2 рубля, что составило 4,3% прироста в стоимости, отметило издание.

Если котировки превысят отметку в 75 долларов, россияне все равно не столкнутся с ростом цен бензина выше инфляции, утверждает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Демпфер позволил нефтяникам получать больше выплат из бюджета, кроме того, наша страна увеличила запасы бензина и дизеля максимально до уровня 2019 года, пояснил специалист.

В России цены топлива с конца 2020 года выросли в среднем на 3,9-4,3%, а в других странах рост цен достиг за это время 40%, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Демпфер покроет предприятиям нефтегазового сектора только 68% разницы от цены экспортного бензина, в связи с этим ожидается продолжение роста цен, сказал Сергей Колобанов.

Сейчас в нашей стране экспортная цена топлива составляет около 66,3 тысячи рублей за тонну, а оптовая цена АИ-92 — 54,3 тысячи рублей за тонну.