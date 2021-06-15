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Глава "Газпром нефти" назвал устойчивый уровень цен на нефть
Нефть
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Устойчивый уровень цен на нефть на долгосрочную перспективу составляет 50-55 долларов за баррель, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Если говорить на какую-то... ПРАЙМ, 15.06.2021
цены на нефть, нефть, газпром нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Устойчивый уровень цен на нефть на долгосрочную перспективу составляет 50-55 долларов за баррель, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Если говорить на какую-то долгосрочную перспективу, то цены 50-55 долларов за баррель – это тот уровень цен, который является устойчивым", — сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".
"В настоящий момент мы видим цены в районе 70 долларов за баррель, это, скажем, такой новый устойчивый уровень цен, и он будет таким в течение какого-то времени", — подчеркнул глава "Газпром нефти".
По его словам, на рост котировок на нефть на данный момент влияет ряд факторов. Это восстановление мировой экономики, также рынку вселяет оптимизм массовая вакцинация от коронавируса, которая идет в разных странах. Но при этом наблюдается и некая неопределенность, которая связана с возвращением Ирана на рынок.