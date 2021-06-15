МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Устойчивый уровень цен на нефть на долгосрочную перспективу составляет 50-55 долларов за баррель, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Газпром нефть" готова к переводу расчетов с доллара в другие валюты

"Если говорить на какую-то долгосрочную перспективу, то цены 50-55 долларов за баррель – это тот уровень цен, который является устойчивым", — сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".

"В настоящий момент мы видим цены в районе 70 долларов за баррель, это, скажем, такой новый устойчивый уровень цен, и он будет таким в течение какого-то времени", — подчеркнул глава "Газпром нефти".

По его словам, на рост котировок на нефть на данный момент влияет ряд факторов. Это восстановление мировой экономики, также рынку вселяет оптимизм массовая вакцинация от коронавируса, которая идет в разных странах. Но при этом наблюдается и некая неопределенность, которая связана с возвращением Ирана на рынок.