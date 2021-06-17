МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение примерно до 1,4% в четверг вечером, укрепление доллара к мировым валютам после встречи Федрезерва сдерживает стоимость сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,44%, до 73,32 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 71,16 доллара. Днем нефть дешевела на 0,2-0,3%.

В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США завершила июньское двухдневное заседание и объявила, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к концу 2023 года.

Регулятор также сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и подтвердил, что будет продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц.

В результате доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) поднялась, курс доллара к мировым валютам укрепился. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос уже на 1,3% за два дня, до 91,75 пункта.

Более дорогой доллар сдерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в этом случае становятся менее доступными при их покупке в другой валюте.