МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита нефти на рынке в текущем году, если добыча останется на текущем уровне, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные, которые будут предоставлены техническому комитету альянса (JTC). Стоимость нефти падает перед заседанием ОПЕК+

"ОПЕК+ ожидает, что на нефтяном рынке сохранится дефицит в этом году, если объем добычи останется прежним", — пишет агентство.

В сообщении уточняется, что, согласно оценкам, которые будут предоставлены JTC, в августе спрос может превысить предложение на 1,7 миллиона баррелей в день, а во второй половине года дефицит будет составлять 1,9 миллиона баррелей в сутки.

Встреча ОПЕК+ пройдет в четверг, 1 июля. Блумберг ранее сообщал, что альянс планирует увеличить добычу нефти. Аналитики, опрошенные агентством, ожидают, что ОПЕК+ увеличит добычу примерно на 550 тысяч баррелей в день.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.