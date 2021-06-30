МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

По состоянию на 8.01 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% — до 74,69 доллара, августовских фьючерсов – на 0,41%, до 75,07 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,74% — до 73,52 доллара за баррель.

По оценке API, за неделю по 25 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,15 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 4,46 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США будут опубликованы в среду. Прогнозируется снижение показателя на 4,7 миллиона баррелей.

Текущий год пока складывается положительно для котировок нефти: за первое полугодие стоимость марки Brent подскочила в 1,4 раза, WTI – в 1,5 раза. Это стало лучшим ростом по итогам шести месяцев с 2009 года. За второй квартал нефть подорожала на 16-21%. Почему снижаются цены на нефть

Такому значительному росту способствовало восстановление спроса на сырье на фоне развертывания вакцинации от коронавируса и постепенного снятия ограничений на передвижение в большинстве стран. Поддерживают рынок и решения ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи, что, при текущих темпах роста спроса, рождает нехватку предложения.

"Мы ожидаем, что в ближайшем будущем потребление будет превышать предложение. По мере того расширения вакцинации беспокойство за спрос, вызванное вирусом, будет ослабевать", — сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).