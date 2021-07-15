НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 15 июл — ПРАЙМ. Нефтяное сырье в транспортном секторе будет доминировать на протяжении 40-50 лет, сказал журналистам во время запуска новой установки химводоочистки на "Танеко" в Нижнекамске глава "Татнефти" Наиль Маганов. ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в текущем году

"Я вас уверяю, еще 40-50 лет нефтяное сырьё будет доминировать в транспортном (секторе — ред.). На сегодняшний день все эти ВИЭ — они не покрывают даже прироста потребления электроэнергии… Да, в Европе, возможно, уменьшаются традиционные источники, а во всем мире (их потребление — ред.) растёт", — отметил глава "Татнефти", отвечая на вопрос о том, как переход на электротранспорт может повлиять на экспорт нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг опубликовало доклад, согласно которому производство в мире электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет расти на 8% в 2021 году и более чем на 6% — в 2022 году. Однако даже при таком росте ВИЭ смогут удовлетворить только около половины прогнозируемого увеличения мирового спроса на электроэнергию за эти два года.

По данным МЭА, производство электроэнергии на основе ископаемого топлива покроет 45% дополнительного спроса в этом году и 40% — в следующем, а остальное будет приходиться на ядерную энергетику.

В среду, 14 июля, Европейская комиссия представила программу по борьбе с изменением климата "Fit for 55". Она предложила к 2035 году отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов.