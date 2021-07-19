МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Новые условия сделки ОПЕК+ помогут сбалансировать нефтяной рынок, из-за чего котировки могут перейти в подходящий для многих производителей диапазон 60-70 долларов за баррель, при этом альянс и дальше будет способствовать снижению волатильности на рынке, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Решение ОПЕК+ позволит России достичь максимумов добычи, считает аналитик

"Соглашение ОПЕК+ будет способствовать снижению дефицита нефти на рынке и поможет сбалансировать рынок в условиях растущего спроса — на этом фоне на рынке происходит коррекция. Вполне возможно, что цены пока перейдут в коридор 60-70 долларов — этот уровень является комфортным для большинства производителей", — рассказал Маринченко.

Он добавил, что перспектива снятия американских санкций с Ирана и возвращение на рынок иранских баррелей — другие важные факторы, которые в ближайшее время будут влиять на цены и на соотношение спроса и предложения.

"ОПЕК+ показал, что способен находить консенсус даже в случае казалось бы значительных разногласий — поэтому деятельность картеля будет по-прежнему способствовать снижению волатильности на рынке", — заключил эксперт.

Цены на нефть в понедельник корректируются после объявления новых условий сделки ОПЕК+ и падают почти на 4%. Так, баррель марки WTI стоит уже меньше 69 долларов, а Brent — меньше 71 доллара.

ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг долгожданного консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.