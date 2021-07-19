МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Нефтяные котировки ниже 70 долларов за баррель временные и вряд ли долго задержатся на этой отметке, такое мнение РИА Новости высказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. В Fitch дали прогноз по ценам на нефть с новыми условиями сделки ОПЕК+

Цены на нефть в понедельник резко упали после решений о добыче ОПЕК+. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне стоимость нефти марки Brent опустилась к вечеру понедельника ниже 70 долларов за баррель впервые с 1 июня.

"Совокупность факторов давления может привести к временному проколу отметки 70 долларов за баррель. Однако… котировки вряд ли задержатся там надолго, поскольку рынок все еще находится в состоянии локального дефицита, а доллар может отступить на фоне сохранения стимулирующей функции ФРС США. По нашим оценкам, краткосрочным диапазоном по Brent может выступить зона 70-72 доллара", — сказал Бахтин.

Основным триггером ценового снижения нефти, по его словам, стали договоренности стран ОПЕК+ по квотам добычи.

"Плановые темпы наращивания добычи оказались выше, чем предполагали прежние рыночные оценки. Россия, ОАЭ,Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт смогут дополнительно нарастить добычу сырья. Наращивание темпов добычи крупнейшими экспортерами на фоне усиления рисков пандемии, вызванного новым дельта-штаммом, не может не тревожить инвесторов", — отметил он.

Среди других факторов давления — укрепление доллара США к основным валютам и рост буровой активности в Северной Америке, указал эксперт. Индекс доллара (DXY) в понедельник прибавлял почти 0,3% на уровне 93 пунктов, подбираясь к максимумам с апреля этого года. А статистика нефтесервисной компании Baker Hughes за минувшую неделю показала увеличение числа буровых вышек в США и Канаде на 10 единиц – с 464 до 474 штук.