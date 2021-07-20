МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Запуск крупнейшего в ЮАР нефтеперерабатывающего завода Sapref, остановившего работу из-за протестов и беспорядков, начнется 21 июля, сообщает телеканал News24 со ссылкой заявление операторов НПЗ.

На прошлой неделе НПЗ, расположенный в городе Дурбан, разослал оповещение, в котором сообщил о форс-мажорных обстоятельствах, связанных с беспорядками, и временной остановке работы. Представитель автомобильной ассоциации ЮАР Лейтон Бирд сообщил РИА Новости, что приостановка работы завода может привести к дефициту топлива в стране.

По данным телеканала, полное возобновление работы завода займет от семи до 10 дней. Управляющий директор Sapref Виктор Бестер заявил, что существующий план восстановления работы направлен на обеспечение безопасного запуска и "минимального влияния на соседние населенные пункты".

Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска. Общее число жертв беспорядков составляет 215 человек.